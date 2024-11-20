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06:15, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Девушка поела сухих семян чиа и попала в курьезную ситуацию на свидании

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

Американская блогерша по имени Жаклин рассказала, как во время свидания попала в курьезную ситуацию. В ролике, опубликованном в TikTok, девушка рассказала, что предмет, застрявший у нее в зубах, на который указал ее спутник, оказался проросшим семечком.

Жаклин вспомнила, что незадолго до свидания она поела сухие семена чиа. «Никто мне не объяснил, что их нужно замачивать», — отметила она. Через несколько дней у девушки распухла десна, что она списала на инфекцию.

Когда Жаклин была на свидании, парень заметил, что в десне застряло что-то зеленое. «Я открываю рот, а там у меня маленький листик. (...) Я иду в туалет, стараюсь вынуть его, но он не вынимается, не кончается. Затем я вижу корень, я вынимаю буквально куст из моей десны», — сказала Жаклин. В итоге выяснилось, что в ее десне проросло семечко чиа.

В комментариях под постом многие удивились тому факту, что в десне растение может дать корни. «Там влажно и тепло — идеальная среда для проращивания», — отметила одна из комментаторов. «Это буквально мой кошмар», «Жаклин — богиня плодородия», «Как можно было это не сфотографировать», — написали другие пользователи.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он узнал неожиданный факт о своей новой знакомой. После этого мужчина ушел со свидания.

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