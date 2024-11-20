Директор музея РВСН в российском регионе получил условный срок за «мертвых душ»

«Ъ»: суд вынес приговор директору музея РВСН в Подмосковье за «мертвые души»

Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор директору музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергею Власенко, признав его виновным в фиктивном трудоустройстве «мертвых душ». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заслуженный офицер, десятки лет руководивший одним из самых закрытых и самых интересных военных музеев России, признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, раскаялся в содеянном. Власенко получил три года условно с испытательным сроком два года.

По данным следствия, в период с 2009 по 2019 год Власенко фиктивно оформил на работу двух человек — на должность хранителя фондов филиала музея, оформителя и сторожа. Ущерб превысил 3,3 миллиона рублей, выплаченных на зарплату «мертвым душам». Однако суд выяснил, что полученные деньги директор музея не присвоил, а потратил на приобретение 159 экспонатов для музея.

19 ноября сообщалось, что военные следователи предъявили обвинение временно исполняющему обязанности гендиректора АО «Военторг-Центр» Ольге Вирт по делу о хищении более миллиона рублей из бюджета.