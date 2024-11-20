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16:22, 20 ноября 2024Мир

Экоактивисты не захотели слезать с деревьев

Spiegel: полиция снимет с деревьев протестующих против завода Tesla активистов
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Протестующие против расширения завода Tesla под Берлином экоактивисты забрались на деревья, чтобы скрыться от полиции, и отказались спускаться. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Операция полиции по снятию с деревьев протестующих против расширения завода Tesla возобновится сегодня до полудня. Некоторые активисты до сих пор сидят на ветвях или в жилищах на деревьях, отказываясь покидать территорию лагеря», — пишет издание.

По имеющимся данным, активисты еще в феврале текущего года оборудовали жилища на кронах деревьев. Несколькими днями ранее местная полиция приступила к ликвидации несанкционированного лагеря, однако некоторые бастующие отказались покидать лесное убежище и через Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) призывают присоединиться к протесту.

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«Давайте сделаем так, чтобы очистка территории затянулась для полиции навечно», — написали в соцсети участники акции.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг оказала сопротивление полиции при задержании во время разгона пикета в Бельгии. Шведка и ее соратники обвинили власти Евросоюза в том, что декларируемые ими цели прихода к зеленой экономике по сути являются демагогическими.

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