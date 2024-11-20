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15:55, 20 ноября 2024Силовые структуры

Экс-главу отдела МЧС в российском регионе заподозрили в разглашении гостайны

В Нижегородской области экс-главу отдела МЧС заподозрили в разглашении гостайны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Нижегородской области бывшего начальника отдела защиты государственной тайны МЧС подозревают в раскрытии секретных данных. Об этом сообщает издание «Нижний Сейчас» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По версии следствия, мужчина скопировал документы с ограничительным грифом, которые были ему доверены по службе, и передал их лицу, не имеющему к ним допуска. Об этом стало известно сотрудникам ФСБ, они задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о разглашении сведений, составляющих гостайну.

Ранее сообщалось, что на Урале ФСБ задержала таможенника за превышение полномочий.

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