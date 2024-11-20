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14:09, 20 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала российского таможенника за превышение полномочий

На Урале ФСБ задержала таможенника за превышение полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники СК и ФСБ задержали таможенника по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 12 по 13 ноября ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля раззрешил грузовому автомобилю с прицепом, загруженным подкарантинным товаром, въехать на территорию России.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Возбуждено дело по пункту е асти 3 стати 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной или заинтересованности») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте таможенника.

Ранее в Москве Черемушкинский районный суд приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки.

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