ФСБ задержала российского таможенника за превышение полномочий

На Урале ФСБ задержала таможенника за превышение полномочий

В Челябинской области сотрудники СК и ФСБ задержали таможенника по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 12 по 13 ноября ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля раззрешил грузовому автомобилю с прицепом, загруженным подкарантинным товаром, въехать на территорию России.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Возбуждено дело по пункту е асти 3 стати 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной или заинтересованности») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте таможенника.

Ранее в Москве Черемушкинский районный суд приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки.

