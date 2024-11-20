В российском городе разбираться с фекальным потопом в доме отправили водолаза

В Энгельсе для устранения фекального потопа в доме прибыл водолаз

В Энгельсе подвал жилого дома затопило нечистотами. Для устранения проблемы на место прибыл водолаз, сообщает Telegram-канал «Саратов Live».

С коммунальной аварией столкнулись жители многоэтажки по улицам Полтавской и Ломоносова. Также от залива сточной водой пострадал дом на проспекте Строителей, Канализационные колодцы во дворах доверху заполнены водой, фекалии вытекают на поверхность, подтапливая пешеходные дорожки и детские площадки. По последнему адресу для спасения оборудования направили водолаза.

К появлению водолаза в затопленном доме администрация Энгельса отнеслась скептически: в разговоре с «Подъемом» вызов ныряльщика назвали нонсенсом, а видео с места событий — подстроенным. «Это просто кто-то из людей утку запустил какую-то свою. Официально информация никак не подтвердилась. Это вот просто кто-то что-то придумал, кто-то кого-то подснял — и все», — заявили в мэрии. В ходе выяснений чиновники не смогли проверить, была ли привлечена к работам в залитом подвале какая-либо коммунальная служба. По версии администрации, мероприятие было организовано исключительно силами жильцов и управляющей компании. «Мы попытались выяснить — никто ни в чем не сознается», — отметили там.

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