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18:18, 20 ноября 2024Бывший СССР

Фигурант дела «Северных потоков» счел подрыв благом для Германии

Der Spiegel: обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Роман Червинский

Роман Червинский. Фото: Goo3 / Wikimedia

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в Германии в подрывах «Северных потоков», назвал этот акт благом для ФРГ. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

По информации издания, Червинский назвал подрыв «Северных потоков» «актом освобождения». Бывший агент секретной службы объяснил это тем, что теперь Германию нельзя шантажировать.

Червинский добавил, что «Северные потоки» якобы являются военной целью. «В военное время это было законным действием», — рассказал он.

Ранее издание Spiegel сообщило, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским. Тогда издание писало, что диверсионный отряд состоял из группы украинских водолазов, не относящихся к силовым структурам Украины.

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