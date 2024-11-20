Глава Минобороны Литвы рассказал о «стратегической неопределенности» Трампа

Глава Минобороны Литвы: Трампу присуща стратегическая неопределенность

Избранному президенту США Дональду Трампу присуща стратегическая неопределенность. Такое мнение выразил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает РБК.

«Трамп всегда приходит со стратегической неопределенностью. Это его modus operandi ["образ действия", юридический термин, обозначающий сходство механизма преступления, — прим. «Ленты.ру»]», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».