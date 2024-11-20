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21:34, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Госдепе назвали сроки возобновления работы посольства США в Киеве

Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября, сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы ожидаем, что завтра посольство вернется к нормальной работе. Я не могу вдаваться в подробности угрозы, но мы всегда внимательно следим за этим», — сказал он.

Ранее появились сообщения о закрытии в украинской столице посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.

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