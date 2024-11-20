МИД Украины отреагировал на закрытие посольств в Киеве

МИД Украины отреагировал на закрытие в Киеве посольств США и других стран

МИД Украины находится в постоянном контакте с иностранными посольствами относительно потенциальных угроз безопасности. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ведомство также заявило, что в 1001-й день с начала вооруженного конфликта угроза обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней.

«Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — заключили в МИД Украины.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.