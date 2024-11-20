Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

Посольство США в Киеве: представительство закрывается из-за сообщений об атаке

Посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на украинскую столицу. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной крупной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники посольства были отправлены в укрытие, а гражданам США рекомендуется быть готовыми направиться в укрытие в случае воздушной угрозы.

Ранее в Киеве прогремели звуки взрывов. При этом, по словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, они были связаны с работой украинской системы противовоздушной обороны.