Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:59, 20 ноября 2024Бывший СССР

Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

Посольство США в Киеве: представительство закрывается из-за сообщений об атаке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Посольство США в Киеве объявило о своем закрытии на фоне сообщений о якобы готовящейся массированной воздушной атаке на украинскую столицу. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной крупной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники посольства были отправлены в укрытие, а гражданам США рекомендуется быть готовыми направиться в укрытие в случае воздушной угрозы.

Ранее в Киеве прогремели звуки взрывов. При этом, по словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, они были связаны с работой украинской системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      Захарова заявила о признании миром коллапса западной идеологии

      Россиянам предложили отдых в роскошных отелях Турции за 50 тысяч рублей

      Стало известно об отказе Ливанова от обследований

      Обнаружен уникальный древнеегипетский символ

      Гражданин Германии Гайдук ввез взрывчатку в Россию под видом шампуня

      Расследование дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве продлили до весны

      Трампа заподозрили в планах признать одну территорию новым государством

      Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

      На Западе заявили о возможной тайной передаче Трампом ядерного оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше