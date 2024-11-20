В Киеве прогремели взрывы, они связаны с работой ПВО

Взрывы, связанные с работой украинской системы противовоздушной обороны, прогремели в Киеве. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях. В столице на момент взрыва была объявлена воздушная тревога, но ее отключили. Также Попко сообщил о замеченных над городом беспилотниках.

Ранее несколько взрывов произошли в городе Прилуки Черниговской области. На территории области была объявлена воздушная тревога.

До этого взрыв произошел в Харькове. Официальные лица не прокомментировали случившееся.