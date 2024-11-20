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09:29, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, они связаны с работой ПВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Взрывы, связанные с работой украинской системы противовоздушной обороны, прогремели в Киеве. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан оставаться в укрытиях. В столице на момент взрыва была объявлена воздушная тревога, но ее отключили. Также Попко сообщил о замеченных над городом беспилотниках.

Ранее несколько взрывов произошли в городе Прилуки Черниговской области. На территории области была объявлена воздушная тревога.

До этого взрыв произошел в Харькове. Официальные лица не прокомментировали случившееся.

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