Посольство Италии на Украине закрылось из-за сообщений об угрозе авиаудара

Посольство Италии на Украине закрылось из-за сообщений об угрозе удара в Киеве

Посольство Италии на Украине закрылось 20 ноября из-за сообщений о якобы угрозе удара в Киеве. Сообщение опубликовано на портале министерства иностранных дел Италии Viaggiare Sicuri.

«В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня останется закрытым для публики», — говорится в сообщении.

В МИД Италии прокомментировали сообщение посольства США о закрытии из-за угрозы авиаудара по Киеву. Посольство призвало находящихся в стране итальянских граждан соблюдать самые строгие меры по снижению риска и немедленно отправиться в ближайшее убежище в случае воздушной тревоги.

Ранее посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке. Отмечается, что сотрудники посольства были отправлены в укрытие.