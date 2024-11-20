Посольство Греции в Киеве закрылось после сообщений об угрозе авиаудара

Посольство Греции на Украине закрылось после сообщений об угрозе авиаудара

Посольство Греции на Украине сообщило о своем закрытии в среду, 20 ноября, на фоне информации о якобы угрозе массового удара в Киеве. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Посольство Греции в Киеве тоже сообщило, что сегодня будет закрыто», — пишет издание.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США и Испании.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной крупной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто», — говорится в публикации пресс-службы американского посольства в Киеве.