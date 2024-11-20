Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 20 ноября 2024Мир

Госдеп отказался комментировать передачу указаний Киеву для Storm Shadow

Госдеп отказался комментировать передачу указаний США Киеву для Storm Shadow
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valerie Plesch / Global Look Press

Госдепартамент отказался уточнить, передает ли Вашингтон Киеву данные целеуказания для британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос был задан на регулярном брифинге для журналистов руководителю пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллеру. «Я не буду каким-либо образом высказываться на этот счет», — сказал Миллер.

Он также не стал обсуждать вопрос о предполагаемом первом применении ракет Storm Shadow по территории России. «Мы консультируемся с украинским правительством и военными по широкому кругу вопросов, касающихся тактики, используемой ими в обороне», — отметил Миллер, добавив, что не будет публично комментировать применение вооружений, переданных другой страной, не США.

Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. По мнению экспертов, применение западных ракет вряд ли изменит ход украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

      В Европарламенте пришли к соглашению по кандидатам в еврокомиссары

      В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном QR-коде

      Песков рассказал о своем понимании патриотизма

      В Британии призвали Стармера прояснить ситуацию о «состоянии войны с ядерной державой»

      World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

      ВСУ создали заграждение из минных полей на ореховском направлении

      Госдеп отказался комментировать передачу указаний Киеву для Storm Shadow

      Адвокат Блиновской прокомментировала наличие у нее недвижимости в Дубае

      ХАМАС оценило возможность изменения США политики по Ближнему Востоку при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше