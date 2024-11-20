Хуснуллин восхитился частными домами в российском городе

Хуснуллин пролетел над Уфой на вертолете и восхитился частными домами

Вице-премьер Марат Хуснуллин пролетел над Уфой на вертолете и восхитился частными домами. Отрывок выступления чиновника во время заседания в Совете Федерации в среду, 20 ноября, прокомментировал телеканал UTV.

В ходе заседания Хуснуллин затронул проблему незарегистрированных частных домов, владельцы которых избегают уплаты налогов. В качестве примера города, где много индивидуального жилья, чиновник назвал Уфу. Однако такой ситуации, по его словам, стоит порадоваться. «Я недавно был в Уфе, на вертолете полетели на Восточный выезд посмотреть. На вертолете поднялись, и вот сколько глаз видно — индивидуальное жилое строительство. Радоваться надо! А уж сколько они его зарегистрировали, сколько они построили, не построили — это уже технический момент, его надо просто докручивать, контролировать», — заключил зампред правительства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, порекомендовала Марату Хуснуллину задним числом оплатить налоги за проживание в течение нескольких лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример россиянам. В ходе правительственного часа чиновник рассказал, что на протяжении длительного времени он не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, на фоне чего постройка фигурировала как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение.