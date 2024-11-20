Матвиенко призвала вице-премьера оплатить задним числом налоги

Матвиенко предложила Хуснуллину оплатить налоги за проживание в доме за 8 лет

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение нескольких лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе правительственного часа в верхней палате зампреда кабмина поделился, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, на фоне чего дом фигурировал как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение. «Чисто юридически если подходить — у меня дом был не завершен», — объяснил он.

Матвиенко назвала поднятый вопрос очень важным. «Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — призвала спикер СФ. «Придется, если начислят», — со смехом согласился Хуснуллин.

Политик отметил, что таких незавершенных домов по стране «десятки, сотни миллионов квадратных метров», и сейчас ведется работа над упрощением всех процедур, нацеленная на решение указанной проблемы.

Ранее Матвиенко предложила российским губернаторам экономить средства, в том числе при возведении спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом в таких вопросах. По ее словам, следует уходить от практики мегастроек и делать акцент на максимальной доступности зданий и площадок для людей.