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13:58, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Искусственный интеллект ускорил работу справочного центра Mail

Mail улучшил работу справочного центра и службы поддержки с помощью ML
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новая ML-модель, разработанная группой обучения Почты и Антиспама Mail, поможет пользователям быстрее найти нужную информацию в справочном центре, а также снизит нагрузку на службу поддержки. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

На этапе тестирования искусственного интеллекта поток обращений в техподдержку снизился на 10 процентов, так как пользователи смогли быстрее и проще найти решение вопроса, не обращаясь напрямую к специалистам.

«Новый поиск в разделе "Помощь" учитывает семантическую близость запросов пользователя и страниц раздела, ранее он задавался по точному совпадению ключевых слов с некоторыми весами», — сказано в сообщении.

Новая языковая ML-модель поможет быстрее обработать запрос на девять процентов, а также точнее найти подходящие статьи, которые попадут в самый верх поисковой выдачи.

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