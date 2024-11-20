Россиянам назвали способ произвести хорошее впечатление на собеседовании

HR-эксперт Чукина: речь поможет произвести хорошее впечатление на собеседовании

Чтобы произвести хорошее впечатление на собеседовании, важно уметь применять искусство речевых стратегий и невербальных коммуникаций, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы показать себя с лучшей стороны перед потенциальным работодателем.

«Управление впечатлением — уникальный инструмент, состоящий из двух стратегий восприятия: вербальной и невербальной. Они позволяют сформировать нужный образ успешного человека для налаживания коммуникации, продвижения по работе или в собственном деле, а также позволяют надолго оставить след в памяти человека. Причем как положительный, так и отрицательный», — рассказала Чукина.

Правильная вербальная стратегия строится на речи человека, умении ясно и четко выражать мысли и адаптировать свою речь к аудитории. Сюда входит и использование подходящих тонов и интонаций, сила и объемность голоса, а также умение слушать и задавать вопросы Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

По словам эксперта, такую стратегию успешно используют бизнес-тренеры, актеры и ведущие, вещающие перед большой аудиторией. Чтобы быть убедительными, они непрерывно работают над речью, ее чистотой и эмоциональным контекстом слов, добавила собеседница «Ленты.ру».

Освоить навык управления речью и использовать ее для налаживания связей, прохождения собеседования, расположения к себе человека или аудитории может каждый человек, подчеркнула эксперт. Для этого Чукина рекомендует непрерывно пополнять свой словарный запас с помощью чтения, обращать внимание на чистоту речи и избавляться от слов-паразитов: «ну», «вот», «типа», «как бы», «короче».

Лучше сделать небольшую паузу, сказав про себя это слово, а потом завершить предложение. Не заполняйте паузы звуками «аааа...», «ээээ…», «ммм…» и не суетитесь. Чистая речь придаст вес вашим словам и создаст образ уверенного человека, чьих реплик можно и подождать. Говорите четко и по делу, не перескакивайте с темы на тему, не перегружайте примерами, цените время собеседника. Важно звучание голоса: не только приятный тембр, но и сила звука, гибкость интонации Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Она также заметила, что невербальная стратегия управления впечатлением строится на жестах, мимике, зрительном контакте и позе.

«Когда мы знакомимся с людьми, то подсознательно считываем социальный и материальный статус, уровень воспитания, гендерной реализации, уверенности в себе. И дело не в антураже, а в той "атмосфере", которую они приносят с собой», — рассказала эксперт.

Например, на собеседовании рекрутер и соискатель видят друг друга впервые, и если кандидат сидит с ровной осанкой, прямыми плечами, открытой позой (без скрещивания ног и рук и расслабленным лицом), то такой образ будет говорить об уверенности человека, объяснила специалист.

«Чтобы произвести положительное впечатление при первой встрече, стоит быть эмоционально сдержанным, смотреть в глаза собеседнику и приветливо улыбнуться. Во время разговора держать голову прямо, расправить плечи и жестикулировать руками, показывая ладони. Такое поведение будет говорить об открытости и доброжелательности и подсознательно вызовет расположение», — рассказала Чукина.

Не стоит забывать про опрятный внешний вид и хорошее настроение, которые помогут дополнить образ и создать нужное впечатление. А вот хмурое лицо, вздохи, сжатые губы, поднятые плечи, скрещенные руки или ноги, избегание взгляда в глаза — это примеры, которых стоит избегать Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с поиском работы. Как рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, не стоит откликаться на вакансии с размытыми формулировками и переходить в сторонние мессенджеры для коммуникации при найме.

«На популярных сайтах по поиску работы работодатели-мошенники могут размещать вакансии без конкретного наименования компании или должности, употребляя размытые формулировки, например, "работа в крупной государственной компании", "крупнейший нефтегазовый холдинг" или "вакансия от популярных звезд"», — пояснил эксперт.