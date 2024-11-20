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00:33, 20 ноября 2024Из жизни

Клад с тремя тысячами древнеримских монет озадачил археологов

В Германии нашли загадочный клад с тремя тысячами древнеримских монет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: GDKE RLP, Landesarchäologie Koblenz

В Германии археологи пытаются раскрыть тайну клада с тремя тысячами древнеримских монет, который обнаружили в горной местности около общины Хершбах, земля Рейнланд-Пфальц. Об этом пишет My Modern Met.

Монеты нашли в керамическом горшке. Из-за плохой сохранности пока удалось точно атрибутировать не более ста из них. Они были отчеканены в III веке нашей эры, во времена правления римского императора Гордиана III и галльского императора Викторина.

Ученых озадачило, что клад был на таком расстоянии и от Римской, и от Галльской империй. Последняя существовала с 260 по 274 год на территории современных Испании, Франции и Британии.

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По одной из версий, этими деньгами Галльская империя подкупила вождей германских племен, чтобы обезопасить себя от их нападений. Однако в III веке нашей эры в районе Хершбаха не было германских поселений.

Ученые признают, что пока не могут разгадать эту загадку. Они надеются, что смогут понять, как клад попал в эту местность, когда атрибутируют больше монет.

Ранее сообщалось, что в графстве Сомерсет, Великобритания, семь кладоискателей нашли тысячелетние серебряные монеты. Одна их часть относилась к правлению последнего англосаксонского короля Гарольда II, а другая — к эпохе Вильгельма Завоевателя.

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