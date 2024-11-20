Квартиру Ротару в центре Москвы призвали конфисковать в пользу государства

«Ветераны России» призвали конфисковать квартиру Ротару в пользу государства

Элитную квартиру певицы Софии Ротару в центре Москвы призвали конфисковать в пользу государства. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение сообщило издание «Абзац».

С инициативой выступили активисты общественного движения «Ветераны России», написавшие письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. «Просим направить иск в суд об изъятии квартиры Софии Ротару в пользу государства. Данная недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях лицом, оторвавшимся от нашей страны», — сказано в обращении. Помимо конфискации недвижимости в пользу государства, активисты призвали проверить артистку на возможное финансирование ВСУ и признать ее иноагентом.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичи выстроились в очередь на просмотр квартиры певицы Софии Ротару в столице. Речь идет о трехкомнатной недвижимости площадью 122 квадратных метра возле Московского зоопарка.