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13:34, 20 ноября 2024Экономика

Москвичи встали в очередь за квартирой Ротару

Shot: москвичи встали в очередь на просмотр квартиры Софии Ротару в столице
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Москвы встали в очередь на просмотр квартиры певицы Софии Ротару в столице. О высоком спросе на недвижимость артистки сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, ежедневно жилье смотрят как минимум три человека. Желающим записаться на просмотр придется ждать минимум сутки — очередь есть почти в каждый из вечеров.

На встрече риелтор расскажет про тройные стеклопакеты, которые больше не выпускают, и посоветует их не менять. Помимо этого, агент покажет второй санузел рядом с основной спальней, который не стали фотографировать для объявления о продаже.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 122 квадратных метра рядом с Московским зоопарком — ее Ротару помог приобрести экс-мэр столицы Юрий Лужков. Новому владельцу предлагают отдать за недвижимость 65 миллионов рублей — цену уже снизили на 5 миллионов за последний месяц.

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