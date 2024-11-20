Москвичи встали в очередь за квартирой Ротару

Shot: москвичи встали в очередь на просмотр квартиры Софии Ротару в столице

Жители Москвы встали в очередь на просмотр квартиры певицы Софии Ротару в столице. О высоком спросе на недвижимость артистки сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, ежедневно жилье смотрят как минимум три человека. Желающим записаться на просмотр придется ждать минимум сутки — очередь есть почти в каждый из вечеров.

На встрече риелтор расскажет про тройные стеклопакеты, которые больше не выпускают, и посоветует их не менять. Помимо этого, агент покажет второй санузел рядом с основной спальней, который не стали фотографировать для объявления о продаже.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 122 квадратных метра рядом с Московским зоопарком — ее Ротару помог приобрести экс-мэр столицы Юрий Лужков. Новому владельцу предлагают отдать за недвижимость 65 миллионов рублей — цену уже снизили на 5 миллионов за последний месяц.