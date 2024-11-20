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22:45, 20 ноября 2024Бывший СССР

Лидер оппозиции в Молдавии анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов

Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов в Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон объявил о проведении массового протеста в Кишиневе из-за несогласия с итогами недавних президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Партия социалистов эти президентские выборы не признала. Мы выявили массу нарушений и продолжаем бороться в судах», — заявил Додон.

По его словам, партия будет настаивать на пересчете голосов, в том числе в Конституционном суде. «В следующий четверг, 28 ноября, состоится масштабная акция перед зданием Конституционного суда», — отметил он.

Ранее после выборов президента глава республики Майя Санду заявила о катастрофической ситуации из-за коррупции на выборах и подкупа избирателей. «В избирательной кампании правоохранители должны выявить и наказать всех, кто вовлечен в этой сфере», — заявила она.

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