Санду заявила о катастрофической ситуации с коррупцией на выборах

Санду: Молдавия оказалась в катастрофической ситуации из-за коррупции на выборах

Молдавия оказалась в катастрофической ситуации из-за коррупции на выборах и подкупа избирателей. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, передает РИА Новости.

«Мы находимся в чрезвычайной ситуации с рисками безопасности государства (...) когда люди, у которых много денег, покупают решение суверенного народа Молдавии. В избирательной кампании правоохранители должны выявить и наказать всех, кто вовлечен в этой сфере», — заявила политик.

Она добавила, что правительство республики должно принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить к власти в стране «воров».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии подвела итоги президентских выборов 20 октября. Действующий президент Майя Санду получила 656 тысяч голосов (42,49 процента), а ее конкурент — Александр Стояногло — 401 тысячу голосов (25,95 процента).