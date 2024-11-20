Мигранта осудили на 15 лет за наезд на российских полицейских

В Хабаровске суд приговорил к 15 годам мигранта, сбившего на авто полицейских

В Хабаровске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего жителя Кыргызской Республики, сбившего на автомобиле полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года полицейские проводили рейд по выявлению мигрантов. Осужденный заметил правоохранителей около автовокзала и решил скрыться от них. Он сел в машину, начал движение и намеренно наехал на сотрудников МВД. Двое из них полуили травмы и были госпитализированы. Вскоре личность водителя установили, его задержали.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области задержали россиянина, покусившегося на жизнь судебного пристава и сотрудника ГАИ.