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07:57, 20 ноября 2024Силовые структуры

Мигранта осудили на 15 лет за наезд на российских полицейских

В Хабаровске суд приговорил к 15 годам мигранта, сбившего на авто полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Хабаровске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего жителя Кыргызской Республики, сбившего на автомобиле полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года полицейские проводили рейд по выявлению мигрантов. Осужденный заметил правоохранителей около автовокзала и решил скрыться от них. Он сел в машину, начал движение и намеренно наехал на сотрудников МВД. Двое из них полуили травмы и были госпитализированы. Вскоре личность водителя установили, его задержали.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области задержали россиянина, покусившегося на жизнь судебного пристава и сотрудника ГАИ.

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