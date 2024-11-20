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14:34, 20 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали три дня ненастья

Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются рекордные осадки
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москву нагрянет ненастье со штормовым ветром и большим количеством осадков, рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дождь начнется утром в четверг, 21 ноября, и усилится к 15 часам. За сутки может выпасть рекордное количество осадков. Самое большое количество осадков за 145 лет наблюдений за погодой выпало 21 ноября 1923 года — 16,7 миллиметра осадков — по полтора с лишним ведра воды на каждый квадратный метр.

Четверг ожидается аномально теплым, температура в столице достигнет отметки в плюс восемь градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. К вечеру начнет холодать. В ночь на пятницу, 22 ноября, в столице ожидается 0…-2 градуса, по области до минус четырех.

При этом перепад температуры будет стремительным: в течение нескольких часов она рухнет на 10 градусов. В это время дождь превратится в мокрый снег, а затем в снег. Ожидаются сильные снегопады и метель. Днем в пятницу температура будет держаться на отметке около ноля градусов, ожидаются осадки в разных видах.

В субботу, 23 ноября, с утра столбики термометров окажутся на отметке минус четыре градуса, днем потеплеет до плюс 4-6 градусов. Ожидается снег и мокрый снег, местами сильный. В этот день в городе вырастут сугробы — от 5 до 12 сантиметров высотой. Этот снежный покров задержится на несколько дней, однако также может оказаться временным. Осадки прекратятся в воскресенье, 24 ноября. Начнется похолодание, ночью ожидается до минус шести градусов, днем около ноля. На дорогах образуется гололедица.

В столице до конца среды, 20 ноября, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

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