Москвичей призвали опасаться ветра

В МЧС предупредили об усилении ветра в столице

В столице до конца среды, 20 ноября, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

В связи с усилением юго-восточного ветра жителей столицы призвали быть внимательнее и осторожнее. Синоптики предупредили и о гололедице на дорогах. Москвичам рекомендовали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Автомобилистам посоветовали парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также жителям столицы посоветовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее жителей столицы предупредили об опасной погоде в четверг, 21 ноября. В этот день выпадет от 17 до 24,5 миллиметра осадков, что составляет около 40-50 процентов месячной нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду.