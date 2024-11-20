Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 20 ноября 2024Экономика

Москвичей призвали опасаться ветра

В МЧС предупредили об усилении ветра в столице
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В столице до конца среды, 20 ноября, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

В связи с усилением юго-восточного ветра жителей столицы призвали быть внимательнее и осторожнее. Синоптики предупредили и о гололедице на дорогах. Москвичам рекомендовали снизить скорость движения, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Автомобилистам посоветовали парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также жителям столицы посоветовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее жителей столицы предупредили об опасной погоде в четверг, 21 ноября. В этот день выпадет от 17 до 24,5 миллиметра осадков, что составляет около 40-50 процентов месячной нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

      В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

      В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

      В Узбекистане переназначили действующего премьер-министра

      В США заявили об игнорировании Байдена на саммите в Бразилии

      Назван срок начала продаж Lada Aura

      Жена российского миллиардера снялась в прозрачном платье у океана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше