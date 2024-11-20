Москву предупредили о штормовой погоде

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается штормовая погода

В четверг, 21 ноября, в Москве ожидается штормовая погода с аномальными ливнями. Об этом жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В этот день в Москве выпадет от 17 до 24,5 миллиметров осадков, что составляет около 40-50 процентов месячной нормы. «Порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение деревьев и других предметов», — отметил Тишковец.

Он добавил, что несмотря на дожди погода будет теплой. Днем температура воздуха задержится в районе семи-девяти градусов тепла, а ночью не опустится ниже плюс четырех-плюс шести градусов. Это соответствует октябрьской климатической норме и на семь градусов превышают многолетние показатели ноября.

«Показания барометров продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся на самом дне барического "колодца" — 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил Тишковец. По его словам, в пятницу похолодает до +3-0, а осадки перейдут в снег. Образуется снежный покров высотой до двух сантиметров.

Ранее стало известно, что в Центральной России начал формироваться снежный покров.