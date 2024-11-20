Синоптик Тишковец: в Центральной России сформировался снежный покров

В Центральной России начал формироваться снежный покров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Снежный покров зафиксировали на метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковье, Наро-Фоминске и Клинае — здесь его высота составила один сантиметр. В других регионах слой снега оказался выше: в Волоколамске — два сантиметра, в Смоленской области — три сантиметра, в Псковской области — четыре сантиметра, в Тверской области — пять сантиметров.

Ранее стало известно, что к 24 ноября в Москве может выпасть до 15-25 сантиметров снега. По словам синоптика Александра Ильина, на этот раз снег задержатся и не растает быстро.