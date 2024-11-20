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09:14, 20 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили об осадках

Гидрометцентр предупредил Москву об осадках в среду
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В среду, 20 ноября, Москву ожидают локальные умеренные осадки и ветер. Такой прогноз столице дали специалисты Гидрометцентра, данные опубликованы на сайте учреждения.

Днем температура воздуха в Москве будет держаться в диапазоне от плюс одного до плюс трех градусов. Ночью столбики термометров поднимутся до пяти градусов тепла. В Подмосковье днем установится температура от нуля до плюс пяти градусов, ночью — на уровне пяти градусов тепла.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в некоторых местах порывы достигнут 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735-740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 21 ноября в Москве может выпасть рекордное за последние 100 лет количество осадков.

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