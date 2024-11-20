Нарышкин заявил об осознании Западом необходимости сдержанно себя вести с Россией

Нарышкин: Запад осознает, что с Россией надо вести себя более сдержанно

Запад и его военно-политические элиты все больше осознает, что с Россией надо вести себя более сдержанно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям», — рассказал глава ведомства.

Нарышкин также подчеркнул, что на протяжении последних лет видна тенденция в разрыве между правящей элитой стран Запада и их народами. В частности, он указал на действия их бюрократии и «вереницы» президентом и премьер-министров.

Ранее Нарышкин заявил, что рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать «красные линии» России, являются безответственными. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину России.