Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 20 ноября 2024Мир

Нарышкин заявил об осознании Западом необходимости сдержанно себя вести с Россией

Нарышкин: Запад осознает, что с Россией надо вести себя более сдержанно
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Запад и его военно-политические элиты все больше осознает, что с Россией надо вести себя более сдержанно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«В военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности в своих действиях, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной, который может привести к катастрофическим для них последствиям», — рассказал глава ведомства.

Нарышкин также подчеркнул, что на протяжении последних лет видна тенденция в разрыве между правящей элитой стран Запада и их народами. В частности, он указал на действия их бюрократии и «вереницы» президентом и премьер-министров.

Ранее Нарышкин заявил, что рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать «красные линии» России, являются безответственными. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

      Залужный оценил шансы выжить у обучающихся в Британии солдат ВСУ

      Россиянка остановилась на обочине дороги и попала под пулю браконьеров

      Стало известно о сотнях уничтоженных с начала месяца иностранных наемников под Курском

      Двоих россиян обвинили в даче взятки таможеннику

      Чиновник посоветовал пожаловавшейся на дороги многодетной россиянке купить вертолет

      Нарышкин заявил об осознании Западом необходимости сдержанно себя вести с Россией

      Ситуацию с микрожильем в Москве и Подмосковье оценили

      Силовики начали розыск двух напавших на россиянина с ножом иностранцев

      Москву предупредили о штормовой погоде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше