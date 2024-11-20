Назван распространитель слухов о покушении на Кадырова

Иноагента Гаджиева назвали распространителем слухов о покушении на Кадырова

Бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) назвали распространителем слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. По данным РИА Новости, экс-чиновник пообещал за «утку» по 2,5 миллиона рублей двум своим землякам.

Мужчины признались, что Гаджиев обманом втянул их в передачу ложной информации о готовящемся покушении на Кадырова. Кроме того, они отметили, что бывший парламентарий призывал их очернить бизнесмена Сулеймана Керимова.

Дагестанцы выполнили свою часть договоренностей, однако денег от Гаджиева так и не увидели. Они потребовали от экс-депутата признаться главе Чечни в том, что никакого покушения на самом деле не готовилось.

В октябре Кадыров рассказал, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов пытались заказать покушение на него.

Впоследствии Барахоев отверг все обвинения чеченского политика. Он заверил, что не имеет никакого отношения к возможному планированию преступления.