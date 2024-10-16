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10:53, 16 октября 2024Россия

Названный одним из заказчиков покушения на Кадырова депутат Госдумы выступил с заявлением

Барахоев отверг обвинения главы Чечни в организации покушения на его жизнь
Бекхан Барахоев

Бекхан Барахоев. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал одним из заказчиков покушения на свою жизнь, выступил с заявлением. Парламентарий отверг все обвинения, высказанные чеченским политиком, передает Telegram-канал «Фортанга».

Барахоев на встрече с общественностью в Малгобеке заверил, что не имеет никакого отношения к возможному планированию преступления.

«Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — отметил депутат.

В октябре Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его данным, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы.

Летом чеченский глава опубликовал видеозапись, на которой сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании. Кадыров решил помочь бизнесмену и поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. В конфликте, среди прочих, участвовал бывший боец смешанных единоборств (ММА) из Грозного Умар Чичаев.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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