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14:45, 20 ноября 2024Экономика

Названа дата запуска ВСМ от Москвы до Петербурга

Запуск первой в России ВСМ Москва — Петербург запланировали на 1 апреля 2028 г.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга планируют запустить 1 апреля 2028 года. Такую дату назвали на сайте концессионера трассы «ВСМ Две столицы».

«Москва — Санкт-Петербург. Высокоскоростная железнодорожная магистраль. 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию», — говорится в публикации.

Высокоскоростной считается специальная электрифицированная железнодорожная линия, на которой поезда смогут разгоняться от 200 до 400 километров в час. Пока что в России нет таких дорог. Протяженность трассы от Москвы до Петербурга будет достигать 679 километров — преодолеть это расстояние получится за 2 часа 15 минут.

В планах российских властей создать в стране целую сеть ВСМ. В том числе скоростные поезда собираются запустить через Смоленск до Минска. Однако пока что к проектированию этой трассы не приступили — все силы брошены на ВСМ Москва — Петербург.

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