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14:17, 20 ноября 2024Россия

Названо число сожженных ВСУ деревень Курской области

Депутат Госдумы Петров: ВСУ сожгли в Курской области 14 деревень
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины сожгли 14 местных деревень и разрушили 1 139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Их число назвал депутат Госдумы от региона Николай Петров в беседе с RTVI.

По его словам, боевые действия затронули 629 гектаров пахотной земли Курской области. Кроме того, украинскими военными убиты 300 тысяч голов свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. Также с этой территории украдено 350 тысяч тонн зерна и вывезена вся сельскохозяйственная техника, утверждает парламентарий.

Петров добавил, что внес в правительство предложение о господдержке региона. Он считает, что необходимо разработать программу помощи Курской, Брянской и Белгородской областей на основе аналогичного опыта с новыми субъектами России.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова сообщили, что по состоянию на 6 ноября жертвами вторжения ВСУ стали около 100 мирных жителей, еще 350 ранены. Кроме того, из приграничных районов региона эвакуировали свыше 120 тысяч жителей, среди которых около 65 процентов составляют пенсионеры и предпенсионеры.

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Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 20 ноября, Киев потерял на курском направлении более 34 390 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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