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17:05, 20 ноября 2024Экономика

В Госдуме не увидели смысла делать социальные товары дешевле

Депутат Кирьянов выступил против обнуления НДС на социально значимые товары
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обнулять налог на добавленную стоимость (НДС) на социально значимые товары, чтобы сделать их немного дешевле, не имеет смысла, потому что в таком случае просядут доходы, позволяющие оказывать точечную помощь нуждающимся. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Артем Кирьянов.

Он напомнил, что НДС на целый ряд продуктов и так снижен в два раза, а справедливее было бы помогать тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, у кого небольшие бюджеты домохозяйств, у кого большие семьи.

Депутат подчеркнул, что поддержка должна иметь конкретного получателя, в то время как социальные продукты покупают и граждане с обычным доходом. «Зачем нам обнулять НДС на продукты, которые покупает каждый, и даже не интересоваться, способен ты эти цены выдерживать или не способен? Это неправильный подход», — заключил Кирьянов.

Таким образом депутат прокомментировал инициативу своих коллег из фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предложили уменьшить НДС в отношении социально значимых товаров.

Ранее сообщалось, что в правительстве сочли нецелесообразным устанавливать предельную стоимость на социально значимые продукты для сдерживания роста цен.

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