Непристойные фото Ким Кардашьян с роботом Tesla смутили фанатов

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась непристойными фото с роботом Tesla и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 44-летняя предпринимательница запечатлена у своей машины Tesla Cybertruck, в салоне которой сидит робот. Для фотосессии Кардашьян надела черный бомбер на голое тело, облегающие бежевые лосины и кружевные чулки с подтяжками. Во время съемки бизнесвумен принимала откровенные позы, в том числе она села к роботу на колени и сжала его руку.

Пользователи сети удивились фотосессии Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Наконец-то нашла мужчину мечты», «Это так странно и неловко», «Грустно, что женщине пришлось завести робота из-за того, что с ней неправильно обращались живые мужчины», «Очень тревожно за нее», «Выглядит пугающе», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян опубликовала видео, в котором попросила робота Tesla признаться ей в любви.