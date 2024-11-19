Ким Кардашьян высмеяли в сети за покупку робота Tesla почти за три миллиона рублей

Фанаты высмеяли американскую телезвезду Ким Кардашьян за покупку робота Tesla Optimus. На соответствующие комментарии на ее странице в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

44-летняя предпринимательница поделилась видео, в котором показала робота стоимостью 30 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). «Привет! Ты можешь признаться мне в любви?» — спросила она и протянула ему руку с жестом, имитирующим половину сердца. Предпринимательница удивилась, когда робот протянул свою руку в ответ и согнул пальцы с этим же жестом.

Пользователи сети оценили приобретение бизнесвумен в комментариях под постом. «Эй, Ким, поздравляю с тем, что ты нашла парня, не требующего особого ухода! Он не ест, не спит и не оставляет сиденье унитаза поднятым. Только не забывай следить за его программным обеспечением», «Ты собираешься сделать его своим мужем?», «Этому роботу повезло больше, чем тем парням, за которых она выходила замуж», — писали они.

Ранее сообщалось, что полицейские едва не задержали Ким Кардашьян из-за одной детали на Tesla Cybertruck.