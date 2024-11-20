Незнакомцы предложили девушке бесплатный отдых на море и два чемодана кокаина

Британку задержали в США с чемоданами кокаина после бесплатной поездки в Мексику

В США задержали британку, которая пыталась улететь в Лондон с двумя чемоданами кокаина. Об этом сообщает издание The Sun.

28-летняя Ким Холл утверждает, что чемоданы были не ее, и она даже не знала о наркотиках. По ее словам, два незнакомца, которых она встретила во время отпуска, предложили ей бесплатную поездку в Мексику. Девушка согласилась и неделю отдыхала на море в мексиканском городе Канкун.

В конце недели незнакомцы попросили Холл захватить в Великобританию чемоданы, где якобы лежали 250 тысяч долларов наличными. «Я не возражала, потому что не было причин отказываться», — рассказала она позднее The Sun.

Проблемы начались, когда Холл по случайному стечению обстоятельств пропустила сначала один, а затем и другой рейс на родину. Незнакомцы решили, что она специально тянет время, потому что не хочет везти деньги. Они ворвались к ней в номер, отобрали телефон и паспорт и угрожали ей пистолетом.

18 августа Холл наконец удалось улететь из Канкуна. Она летела в Лондон с пересадкой в Чикаго. В американском аэропорту ее чемоданы проверили и вместо денег обнаружили внутри 43 килограмма кокаина. Девушки отправили под домашний арест, ей грозит тюремное заключение на срок до 60 лет.

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