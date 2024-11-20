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17:19, 20 ноября 2024Ценности

Одна деталь во внешности 50-летнего Леонардо Ди Каприо смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dsanchez / CPR / Backgrid / Legion-Media

Одна деталь во внешности американского актера Леонардо Ди Каприо привлекла внимание журналистов и поклонников. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя знаменитость вернулся в США из Мексики, где праздновал день рождения вместе с возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти. Папарацци запечатлели Ди Каприо в черном спортивном костюме, белой футболке и кроссовках. Кроме того, он надел солнцезащитные очки и кепку LA Dodgers.

При этом фанаты заметили изменения во внешнем виде актера, а именно, седую бороду. «Иметь седую бороду в 50 лет — нормально», «Он был красивым актером, но растерял свой лоск», «Сильно состарился», «Никогда бы не подумала, что он именитый актер», «Почему всех смутило наличие бороды у мужчины?» — высказывались читатели издания под фотографиями.

В июле возлюбленную Леонардо Ди Каприо заметили в купальнике на отдыхе. Модель попала в объективы папарацци с подругой на пляже Баньо-Санта-Мария в Италии.

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