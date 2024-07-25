Возлюбленную Леонардо Ди Каприо заметили в купальнике на отдыхе

Итальянскую модель Витторию Черетти в купальнике заметили папарацци

Возлюбленную актера Леонардо Ди Каприо, итальянскую модель Витторию Черетти, заметили в откровенном виде на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

26-летняя манекенщица попала в объективы папарацци с подругой на пляже Баньо-Санта-Мария в Италии. На размещенных снимках звезда предстала в крошечном розовом купальнике с цветочным принтом. При этом она продемонстрировала подтянутое стройное тело.

Кроме того, избранница Ди Каприо распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Вдобавок она отказалась от макияжа.

Ранее в июле возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась обнаженной. Модель поделилась серией сделанных в июле кадров. Так, на одном из них знаменитость предстала оголенной на балконе с видом на море.