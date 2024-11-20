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12:20, 20 ноября 2024Ценности

Оксана Самойлова в голом топе вышла в свет с козой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова в откровенном образе появилась на публике вместе с козой. Видео она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она запечатлена в оголяющем тело блестящем топе со стразами и черных брюках с завышенной линией талии. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер идет по коридору вместе с белой козой, одетой в розовый свитер. «А это моя соведущая. И я не шучу», — иронично написала Самойлова.

В октябре Оксана Самойлова показала видео в прозрачном корсете.

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