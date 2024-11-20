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23:41, 20 ноября 2024Мир

Пентагон сообщил о боеготовности сил стратегического сдерживания США

Пентагон: силы стратегического сдерживания находятся в состоянии боеготовности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

Представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен сообщил, что в настоящее время силы стратегического сдерживания США находятся в состоянии боеготовности, передает РИА Новости.

По его словам, субмарины продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты находятся наготове, а бомбардировщики проводят техобслуживание. Контр-адмирал добавил, что ядерные силы готовы к смене власти в Белом доме и передаче власти избранному американскому президенту Дональду Трампу.

«С этой точки зрения, стратегическое командование остается готовым работать с нашими новыми лидерами и теми, кто будет назначен в министерство обороны, чтобы иметь гражданский контроль над армией», — заключил Бьюкенен.

Ранее военный эксперт Алексей Живов оценил высказанную западными СМИ возможность тайной передачи избранным президентом США Дональдом Трампом ядерного оружия Украине. Он исключил подобный сценарий, указав на его несовместимость с позицией будущего главы Белого дома.

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