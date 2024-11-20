Возможность тайной передачи Трампом ядерного оружия Украине оценили

Эксперт Живов исключил возможность передачи Трампом ядерного оружия Украине

Военный эксперт Алексей Живов оценил озвученную западными СМИ возможность тайной передачи избранным президентом США Дональдом Трампом ядерного оружия Украине. В беседе с «Лентой.ру» он исключил подобный сценарий, указав на его несовместимость с позицией будущего главы Белого дома.

Ранее британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщило, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. По словам аналитика, президент Украины Владимир Зеленский может заявить, что у Киева есть ядерное оружие и, если Россия нападет, они «разбомбят Москву». «Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной», — объяснил Драммонд.

«Уверен, что нет. Трампа сейчас умышленно демонизируют его противники. Пока мы видим, что все его потенциальные назначения и инициативы относительно российско-украинского конфликта в основном в пользу России. Передать Украине технологии ядерного оружия — это то же самое, что передать их террористам: абсолютное безумство, на которое не пошел [действующий президента США Джо] Байден, и уж тем более не пойдет Трамп», — подчеркнул Живов.

Трамп сделает все, чтобы Украина (...) превратилась в никому не угрожающее маленькое европейское государство без выхода к морю и тяжелой промышленности Алексей Живов военный эксперт

15 ноября Трамп сообщил, что намерен усердно работать над завершением конфликта на Украине. Также в его фокусе находится ситуация на Ближнем Востоке. Трамп призвал положить конец этим кризисам.

Тем временем в Киеве считают, что идея Трампа «быстро решить» конфликт означает потери для Украины. Зеленский заявил, что верит в желание американского политика быстро закончить конфликт, «но это не значит, что так получится».