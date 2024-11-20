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12:39, 20 ноября 2024Мир

Возможность тайной передачи Трампом ядерного оружия Украине оценили

Эксперт Живов исключил возможность передачи Трампом ядерного оружия Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военный эксперт Алексей Живов оценил озвученную западными СМИ возможность тайной передачи избранным президентом США Дональдом Трампом ядерного оружия Украине. В беседе с «Лентой.ру» он исключил подобный сценарий, указав на его несовместимость с позицией будущего главы Белого дома.

Ранее британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщило, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. По словам аналитика, президент Украины Владимир Зеленский может заявить, что у Киева есть ядерное оружие и, если Россия нападет, они «разбомбят Москву». «Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной», — объяснил Драммонд.

«Уверен, что нет. Трампа сейчас умышленно демонизируют его противники. Пока мы видим, что все его потенциальные назначения и инициативы относительно российско-украинского конфликта в основном в пользу России. Передать Украине технологии ядерного оружия — это то же самое, что передать их террористам: абсолютное безумство, на которое не пошел [действующий президента США Джо] Байден, и уж тем более не пойдет Трамп», — подчеркнул Живов.

Трамп сделает все, чтобы Украина (...) превратилась в никому не угрожающее маленькое европейское государство без выхода к морю и тяжелой промышленности

Алексей Живоввоенный эксперт

15 ноября Трамп сообщил, что намерен усердно работать над завершением конфликта на Украине. Также в его фокусе находится ситуация на Ближнем Востоке. Трамп призвал положить конец этим кризисам.

Тем временем в Киеве считают, что идея Трампа «быстро решить» конфликт означает потери для Украины. Зеленский заявил, что верит в желание американского политика быстро закончить конфликт, «но это не значит, что так получится».

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