На Западе заявили о возможной тайной передаче Трампом ядерного оружия Украине

Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной», — сказал он.

По словам аналитика, президент Украины Владимир Зеленский может заявить, что у Киева есть ядерное оружие и, если Россия нападет, они «разбомбят Москву».

Драммонд также подчеркнул, что Трамп может передать Украине ядерное оружие при условии, что страна не присоединится к НАТО.

Ранее Трамп пообещал очень усердно работать над завершением конфликта на Украине. Будущий американский лидер призвал положить конец этим кризисам.