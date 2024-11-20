Песков прокомментировал слухи об одобрении Байденом поставок Украине противопехотных мин

Песков: слухи об одобрении поставок противопехотных мин нужно проверить

Слухи о возможном одобрении администрацией президента США Джо Байдена поставок противопехотных мин Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно проверить, однако они реальны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. (...) Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что действующие власти США стремятся максимально эскалировать конфликт на Украине до своего ухода 20 января, когда пройдет инаугурация нового президента Дональда Трампа.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад и его военно-политические элиты все больше осознают, что с Россией надо вести себя более сдержанно. Он также подчеркнул, что на протяжении последних лет видна тенденция в разрыве между правящей элитой стран Запада и их народами.