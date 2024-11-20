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11:48, 20 ноября 2024Культура

Раскрыт гонорар спасенного от слепоты Витаса

Shot: гонорар певца Витаса за выступления снизился на два миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стоимость выступления певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, снизилась на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Теперь часовое выступление артиста будет стоить 3,5 миллиона рублей. Отмечается, что Витас готов выступить в Москве в конце декабря. В райдере исполнитель просит организаторов предоставить ему шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад.

«Еще одна важная деталь — никаких лазерных и световых установок», — говорится в сообщении.

Ранее Витас отреагировал на новость о перенесенной операции на глазах. Также до этого сообщалось, что певца спасли от слепоты российские медики.

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