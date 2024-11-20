Политолог назвал возможные темы переговоров Путина и Трампа

Политолог Топорнин: у Трампа и Путина есть темы для обсуждения помимо Украины

У президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа есть много тем для обсуждения, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал аспекты, которые политикам важно обсудить на переговорах.

По его словам, украинская тема все равно остается главной. Однако другие вопросы не менее значимы, поскольку связаны с вопросами международной безопасности и двусторонними отношениями.

«Кроме урегулирования российско-украинского конфликта есть и другие темы для переговоров, например, то, что раньше называли сокращением стратегических ядерных вооружений или хотя бы поддержание на том уровне, на котором они сейчас находятся. Второй момент связан с расширением или нерасширением НАТО, размещением каких-то дополнительных американских военных баз [в других странах], размещение новых ракетных систем. Мы знаем, что Россия и США вышли из всех соглашений, (...) не осталось никаких нормативных документов, которые накладывают какие-то обязательства на обе стороны. Очевидно, что это тоже требует обсуждения», — сказал политолог.

Специалист уверен, что сейчас и для Москвы, и для Вашингтона очень важно начать диалог, поскольку отношения находятся в кризисе.

Эти переговоры очень значимы с учетом того, что с нынешней администрацией, с нынешним президентом [США Джо] Байденом, к сожалению, никаких контактов практически нет. Любые контакты, даже самые первоначальные с избранным президентом Трампом, очень обещающие и могут быть очень полезными Николай Топорнин политолог

«Дыма без огня не бывает, раз такие слухи появляются в столь авторитетных изданиях, как Bloomberg. Наверное, под этими слухами есть какие-то серьезные основания. Наверняка какие-то ведутся контакты, может быть, не напрямую между администрацией президента России и штабом избранного президента США. Есть и так называемые неофициальные посредники, есть такие люди как Илон Маск, которые могут со своими контрагентами в России эти вопросы поднять и обсудить», — добавил он.

Как пишет агентство Bloomberg, Путин и Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на территории Украины. По мнению обозревателя Андреаса Клута, решение уходящего президента Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами по российской территории усложнило позиции Вашингтона, поэтому действия нового главы государства пока трудно предсказать. Также он считает, что Трамп готов надавить на Москву.