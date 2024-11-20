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10:30, 20 ноября 2024Бывший СССР

Политолог оценил возможные сроки соответствия Украины требованиям ЕС

Политолог Топорнин: Украине потребуется 10 лет для соответствия требованиям ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украине потребуется минимум 10 лет для соответствия требованиям Европейского союза (ЕС). Об этом РИА Новости заявил политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Даже если предположить, что через пять лет в Брюсселе получат заряд оптимизма, Киеву выкатят новые требования. К примеру, Польша поднимет вопрос Волынской резни, а Венгрия — защиты национальных меньшинств», — подчеркнул политолог.

Топорнин оценил возможные сроки соответствия Молдавии и Украины требованиям ЕС. По его мнению, по стандартной процедуре вступления обеим странам потребуется минимум 10 лет. При этом политолог не исключил политически мотивированных решений от руководства Евросоюза.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что не все главы МИД и МО ЕС выразили готовность продолжать помощь Украине. По его словам, несколько министров выступили с такими заявлениями из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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