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07:01, 20 ноября 2024Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Кэти Фердинанд показала фигуру в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xkateferdinand

Популярная британская телезвезда Кэти Фердинанд поделилась фото в откровенном образе. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость показала фигуру в черно-белом бикини, позируя на пляже вместе с супругом Рио. На размещенном кадре видно, что инфлюэнсер также надела солнцезащитные очки, соломенную шляпу и небольшие золотые серьги-кольца. При этом от макияжа она отказалась, а волосы собрала в небрежный пучок.

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