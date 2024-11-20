Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Кэти Фердинанд показала фигуру в бикини

Популярная британская телезвезда Кэти Фердинанд поделилась фото в откровенном образе. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость показала фигуру в черно-белом бикини, позируя на пляже вместе с супругом Рио. На размещенном кадре видно, что инфлюэнсер также надела солнцезащитные очки, соломенную шляпу и небольшие золотые серьги-кольца. При этом от макияжа она отказалась, а волосы собрала в небрежный пучок.

Известно, что супруги отдыхали на Мальдивах.

Ранее в ноябре журналистка Елена Летучая также позагорала в купальнике перед камерой.